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Даниил Серохвостов: «Жду ли возвращения на Кубок мира? Да. Верю ли в это? Нет»

Биатлонист Даниил Серохвостов не верит в возвращение россиян на Кубок мира.

– Держишь в уме Олимпиаду?

– Конечно.

– Что нужно сделать, чтобы на нее попасть чисто технически?

– В биатлоне есть только большая или маленькая квота на сборную. Так как мы не бегаем сейчас на Кубке мира, то у нас будет только маленькая квота: два мужчины и две женщины. Поэтому отбираться надо в России и ехать туда.

– Кто прямо сейчас должен ехать от России на Игры?

Логинов, Бабиков. Настя Халили – одна из сильнейших. Наталия Шевченко еще.

– Ждешь возвращения на Кубок мира?

– Да.

– Веришь в это?

– Нет, – сказал Серохвостов.

– На какой позиции был бы на Кубке мира в нынешнем состоянии?

– Я даже не фантазирую и не питаю никаких надежд, что я туда бы сейчас приехал, попал в десятку или выиграл. Тяжело размышлять, ведь там разные скорости и разные трассы. Есть трассы, где ты несешься и у тебя рекордные скорости, а некоторые дистанции бежишь настолько медленно, что проигрыш трассам в России составляет несколько минут.

– Как можно повысить конкуренцию нынешнего Кубка России?

–  Спортсменам такой вопрос вообще нет смысл задавать. Что я могу ответить? Нас бегает 70 человек. Сказать всем, чтобы сильнее тренировались? Ну нет. Мне кажется, вопрос надо задавать тренеру или тем, кто организовывает гонки. Но не думаю, что уровень настолько сильно опустился, что приедем на Кубок мира и не будем попадать в пасьют, – добавил биатлонист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoАнтон Бабиков
logoАлександр Логинов
logoКубок мира по биатлону
logoОлимпиада-2026
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoсборная России жен
logoКубок России
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