Васильев о Дегтяреве: «Пока больше вопросов, чем ответов, он под санкциями. Желательно, чтобы президентом ОКР был узнаваемый в спортивных кругах на Западе человек»
Дмитрий Васильев скептически оценил кандидатуру Михаила Дегтярева как главы ОКР.
13 декабря пройдут выборы нового главы Олимпийского комитета России (ОКР). Действующий министр спорта РФ Дегтярев планирует выдвинуть свою кандидатуру.
«Физически он, может, и справится со всеми этими делами, но он находится под санкциями. Как будет договариваться о том, чтобы нас вернули в олимпийское движение?
Конечно, желательно, чтобы президентом ОКР был узнаваемый в спортивных кругах на Западе человек. Пока больше вопросов, чем я могу получить ответов. Только время покажет, что из этого выйдет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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