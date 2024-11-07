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Колобков о Дегтяреве во главе ОКР: «Придется налаживать контакт с международными федерациями, комитетами. Работы предстоит немерено»

Павел Колобков заявил, что новому президенту ОКР предстоит «немерено» работы.

13 декабря пройдут выборы нового главы Олимпийского комитета России (ОКР). Действующий министр спорта РФ Дегтярев планирует выдвинуть свою кандидатуру.

«Это было читаемо после Совета по спорту, сомнений в выдвижении Дегтярева не было. Посмотрим на его программу, но ему будет очень сложно, потому что во главе ОКР ему предстоит много международной работы. Придется налаживать контакт с международными федерациями, комитетами, а это огромный пласт работы.

Если Дегтярев изберется, остается пожелать только успехов. Работы предстоит немерено. Я знаю, сколько времен и сил ей (работе) на этом посту посвящали Виталий Смирнов, Александр Жуков, Станислав Поздняков. Думаю, Дегтярев знает, что ему предстоит.

Главное понять, с какой командой он туда придет, его программу, будет ли претерпевать изменение сам ОКР, это тоже очень важно. Хотелось бы, чтобы опыт и знания людей из нашего олимпийского комитета были использованы», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.

Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Жуков
logoВиталий Смирнов
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoПавел Колобков
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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