Депутат Свищев: «Большинство президентов спортивных федераций России поддерживает кандидату Дегтярева на пост главы ОКР»

В Госдуме оценили возможное назначение Михаила Дегтярева на пост президента ОКР.

13 декабря пройдут выборы нового главы Олимпийского комитета России (ОКР). Действующий министр спорта РФ Дегтярев планирует выдвинуть свою кандидатуру.

«Большинство президентов спортивных федераций России поддерживает кандидату Михаила Владимировича на пост главы ОКР.

Обратите внимание, за время его работы министром спорта произошли достаточно большие изменения. Сейчас утверждается бюджет министерства спорта, который увеличился на 30%. Это серьезная помощь спортивной индустрии, потому что часто на те или иные программы денег не хватает. Впервые за много лет произошло увеличение, а не уменьшение бюджета.

Если мы говорим о Михаиле Владимировиче в контексте будущего главы ОКР, то в общении с ним ясно, что его основная задача – восстановление ОКР в правах в Международном олимпийском комитете (МОК). Сейчас это наиболее важно для нашего спорта, потому что российские спортсмены незаконно отстранены от международных соревнований.

МОК же регулярно запугивал международные федерации и комитеты от сотрудничества с ОКР, в последние годы общение этих двух органов свелось к минимуму. Есть надежда на то, что Михаил Дегтярев, если его изберут, со своей командой займется этим вопросом, а мы поддержим его в этой стратегической задаче», – сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев .

Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций