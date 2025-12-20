0

Расписание «Рождественской гонки»-2025

28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет биатлонная «Рождественская гонка»-2025 (World Team Challenge).

«Рождественская гонка»-2025 (World Team Challenge)

Гельзенкирхен, Германия

28 декабря

19:10 – церемония открытия

19:35 – квалификация стрелкового турнира

19:45 – финал стрелкового турнира

20:15 – масс-старт

21:05 – гонка преследования

21:50 – церемония награждения

22:00 – церемония закрытия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Полный состав участников «Рождественской гонки»-2025

