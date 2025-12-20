Расписание «Рождественской гонки»-2025
28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет биатлонная «Рождественская гонка»-2025 (World Team Challenge).
«Рождественская гонка»-2025 (World Team Challenge)
Гельзенкирхен, Германия
28 декабря
19:10 – церемония открытия
19:35 – квалификация стрелкового турнира
19:45 – финал стрелкового турнира
20:15 – масс-старт
21:05 – гонка преследования
21:50 – церемония награждения
22:00 – церемония закрытия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
