Дмитрий Васильев: «Бах идет к тому, чтобы уничтожить олимпийское движение. Мы уже давно не обращаем внимание на рекомендации, законы МОК»

Дмитрий Васильев считает, что Томас Бах может уничтожить олимпийское движение.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на данный момент не планируют вручать медали, перешедшие россиянам после пересмотра результатов соревнований.

«Томас Бах (президент МОК – Sports) и его банда нарушили законы, Олимпийскую хартию и все, что можно себе представить. Это очередное нарушение со стороны МОК. Одним больше, одним меньше – для них это уже не имеет принципиального значения.

Бах идет к тому, чтобы уничтожить олимпийское движение. А мы уже давно не обращаем внимание на рекомендации, законы МОК. Мы живем своей жизнью и не реагируем на очередное беззаконие. Это позиция сильного», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.