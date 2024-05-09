Дмитрий Васильев: «Бах идет к тому, чтобы уничтожить олимпийское движение. Мы уже давно не обращаем внимание на рекомендации, законы МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что Томас Бах может уничтожить олимпийское движение.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на данный момент не планируют вручать медали, перешедшие россиянам после пересмотра результатов соревнований.

«Томас Бах (президент МОК – Sports) и его банда нарушили законы, Олимпийскую хартию и все, что можно себе представить. Это очередное нарушение со стороны МОК. Одним больше, одним меньше – для них это уже не имеет принципиального значения.

Бах идет к тому, чтобы уничтожить олимпийское движение. А мы уже давно не обращаем внимание на рекомендации, законы МОК. Мы живем своей жизнью и не реагируем на очередное беззаконие. Это позиция сильного», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Действительно плевать на всех и на всё, мы самые лучшие, с нами Бог, делаем, что хотим, а если что, то мы всем покажем кузькину мать! Красота, не правда ли…🚀
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий