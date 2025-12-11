Международный союз биатлонистов об иске СБР в CAS: «Решение о недопуске россиян было принято на прочной правовой основе. Мы уверены в своей позиции»

В IBU отреагировали на апелляцию российских биатлонистов на недопуск.

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что получил уведомление об апелляции Союза биатлонистов России (СБР) на отстранение российских спортсменов.

10 декабря СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск россиян к международным соревнованиям.

«CAS сегодня уведомил IBU о том, что СБР, Паралимпийский комитет России и восемь российских биатлонистов и парабиатлонистов подали запрос на арбитраж.

IBU поддерживает демократическое решение Конгресса IBU о приостановке членства СБР и допуска его спортсменов, которое было принято на прочной правовой основе. IBU также вновь заявляет, что Правила проведения соревнований и Устав IBU не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.

IBU уверен в своей позиции и будет в полной мере сотрудничать с CAS.

В настоящее время команда юристов IBU изучает документы. Дальнейшие заявления будут сделаны в надлежащее время», – сообщили в пресс-службе IBU.