Международный союз биатлонистов об иске СБР в CAS: «Решение о недопуске россиян было принято на прочной правовой основе. Мы уверены в своей позиции»
Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что получил уведомление об апелляции Союза биатлонистов России (СБР) на отстранение российских спортсменов.
10 декабря СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск россиян к международным соревнованиям.
«CAS сегодня уведомил IBU о том, что СБР, Паралимпийский комитет России и восемь российских биатлонистов и парабиатлонистов подали запрос на арбитраж.
IBU поддерживает демократическое решение Конгресса IBU о приостановке членства СБР и допуска его спортсменов, которое было принято на прочной правовой основе. IBU также вновь заявляет, что Правила проведения соревнований и Устав IBU не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.
IBU уверен в своей позиции и будет в полной мере сотрудничать с CAS.
В настоящее время команда юристов IBU изучает документы. Дальнейшие заявления будут сделаны в надлежащее время», – сообщили в пресс-службе IBU.