Васильев о санкциях МОК: «Если олимпийское движение будет продолжать такую же деятельность, то перестанет существовать лет через пять»

Дмитрий Васильев предрек возможный развал олимпийского движения через 5 лет.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах предостерег спортсменов от демонстрации символа Z на Играх-2024 в Париже

«Сейчас МОК во главе с Томасом Бахом ничего общего со спортом и с олимпийским движением не имеет. Томас Бах превратил МОК в манипулируемый орган для достижения своих целей с западными государствами. Наивно удивляться таким вещам. Если бы он осудил действия обратного характера, то было бы удивительно.

Лучшая защита – это нападение. Это то, что они сейчас делают. Совершенно очевидно, что если олимпийское движение будет продолжать такую же деятельность, то оно перестанет существовать лет через пять.

Сейчас все заболели вирусом русофобии. Раньше Бах хорошо относился к России. Конечно, он это делает не без указания сверху. В данном случае пропаганда ненависти к России овладела всем руководством МОК, и здравый смысл они давно потеряли», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр