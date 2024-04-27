Васильев о санкциях МОК: «Если олимпийское движение будет продолжать такую же деятельность, то перестанет существовать лет через пять»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев предрек возможный развал олимпийского движения через 5 лет.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах предостерег спортсменов от демонстрации символа Z на Играх-2024 в Париже

«Сейчас МОК во главе с Томасом Бахом ничего общего со спортом и с олимпийским движением не имеет. Томас Бах превратил МОК в манипулируемый орган для достижения своих целей с западными государствами. Наивно удивляться таким вещам. Если бы он осудил действия обратного характера, то было бы удивительно.

Лучшая защита – это нападение. Это то, что они сейчас делают. Совершенно очевидно, что если олимпийское движение будет продолжать такую же деятельность, то оно перестанет существовать лет через пять.

Сейчас все заболели вирусом русофобии. Раньше Бах хорошо относился к России. Конечно, он это делает не без указания сверху. В данном случае пропаганда ненависти к России овладела всем руководством МОК, и здравый смысл они давно потеряли», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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13 комментариев
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Сначала Европа должна замерзнуть
+25
-2
+23
В копилку к «доллар скоро рухнет», «Америка загнется», «Европа замерзнет», «Киев за три дня»
+23
-2
+21
Если российский профессиональный спорт посидит в изоляции лет 10, то перестанет существовать, превратившись в любительский. Но Васильеву на это по барабану, ведь он давно уже с ним завязал, да и не факт, что до момента тотального краха дотянет.
+7
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+7
Ответ vas1105
Сначала Европа должна замерзнуть
Аккуратнее. Московская область, как мы выяснили, тоже Европа
+6
0
+6
Громкие заявления для электората. Без нас вообще весь мир загнется и перестанет существовать скоро))
+5
-1
+4
Оракул, а почему через 5 лет?
+3
0
+3
Ответ kutavlik
Оракул, а почему через 5 лет?
Потому что через 4 года Лос-Анджелес, это как доллар надежно. А вот в 32 году какая-то Австралия, может либо осел (Васильев) либо падишах(ой) сдохнут))
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Ответ Alexander Nickitin
Комментарий скрыт
Это все тоже Васильев и ему подобные товарищи-патриоты? Смело.
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...то перестанет существовать лет через пять...

Это он про своего хозяина и то, что осталось от РФ ?
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Мало кто знает, но Эйнштейн доказал, что если Россия исчезнет, то мир скатится к доисторическим временам.
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Откуда возьмется развал?
Все хотят участвовать в ОИ, спортсмены получают за это деньги, маленькие страны дотации, бизнес зарабатывает на рекламе, зрители смотрят, туристы приезжают.
Российские спортсмены 80-ти % участвующих до фонаря, а через 5 лет про них и оставшиеся 20% забудут.
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