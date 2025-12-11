Метеля о нейтральном статусе: «Если вдруг такое будет, я соглашусь. Надеюсь, справедливость восторжествует»

Метеля: если будет возможность выступать в нейтральном статусе, я соглашусь.

Российская биатлонистка Виктория Метеля заявила, что согласилась бы выступать в нейтральном статусе.

Сегодня Метеля выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Тюмени.

– Я не ожидала такого результата. Индивидуальные гонки мне даются тяжело. Но сегодня я собралась и получилось показать отличный результат, очень рада этому. Я слышала, что меня поддерживали после каждого выстрела. Тюмень – прекрасный город, как и Ханты-Мансийск.

– Союз биатлонистов России оспаривает отстранение биатлонистов от международных соревнований. Вы бы согласились выступать в нейтральном статусе?

– Если вдруг такое будет, я соглашусь. И хоть это будет нейтральный статус, я понимаю, что буду представлять Россию. Надеюсь, справедливость восторжествует. Хотя в биатлоне получить такой статус будет намного тяжелее, чем в лыжных гонках, – сказала Метеля.

