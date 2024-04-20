Йохан-Олав Ботн: «Я вижу, что достаточно хорош, чтобы выступать на Кубке мира и занимать высокие места»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йохан-Олав Ботн Биатлон

Биатлонист Йохан-Олав Ботн считает, что способен успешно выступать на Кубке мира.

В минувшем сезоне 24-летний норвежец дебютировал на Кубке мира, его лучшим результатом в личных гонках стало третье место в спринте на этапе в Солджер Холлоу. Несмотря на это, спортсмен не попал в основную сборную Норвегии перед началом нового сезона.

«Среди норвежцев я лишь восьмой в зачете Кубка мира, поэтому сложновато попасть в команду из шести человек. <...>

Рассчитываю на хорошие тренировки, чтобы стать лучше по сравнению с прошлым сезоном. Зимой я добился важных успехов, поэтому сейчас реалистичная цель для меня – попытаться укрепить позиции.

Мне придется работать над стрельбой, чтобы стать стабильнее. Зимой я обрел уверенность и вижу, что достаточно хорош, чтобы выступать на Кубке мира и занимать высокие места», – цитирует слова Ботна Ski-Nordique со ссылкой на Langrenn.

 

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1 комментарий
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несомненно хорош, но закрепиться в основе всё равно трудно!
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