Светлана Слепцова: «Я очень хорошо общаюсь с Зигфридом Мазе. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску и что сейчас не хватает русских»

Теги Светлана Слепцова Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Норвегии Тарьей Бо Зигфрид Мазе Биатлон

Светлана Слепцова рассказала об отношении Зигфрида Мазе к биатлонистам из России.

– Поздравляли ли вы Тарьея [Бо] с завоеванием Малого хрустального глобуса [в зачете спринтов]?

– Нет, не поздравляла. Просто лайки ему на фото поставила, ему хватит, ха-ха.  Я очень хорошо общаюсь с тренером Норвегии – Зигфридом Мазе. Обычно через него передаю поздравления, поэтому сейчас лично писать не стала.

– Получаете ли приветы и благодарности от них обратно?

– Нет, ни разу не получала. Может, Мазе не передает, ха-ха. Когда был Кубок мира, мы с Зигфридом общались часто. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску. Норвежцам нравилось тут. Да и вообще говорит, что не хватает сейчас русских, – рассказала олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто там следующий из пропахнуших нафталином бывших поведает нам об "хороших" общениях с норгами -франками -шведами, о том , каааккк они скучают без нас? Просто даже кушать не могут- и икра не лезет в горло и компот не льется в рот.
+5
0
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий