Светлана Слепцова: «Я очень хорошо общаюсь с Зигфридом Мазе. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску и что сейчас не хватает русских»

Светлана Слепцова рассказала об отношении Зигфрида Мазе к биатлонистам из России.

– Поздравляли ли вы Тарьея [Бо] с завоеванием Малого хрустального глобуса [в зачете спринтов]?

– Нет, не поздравляла. Просто лайки ему на фото поставила, ему хватит, ха-ха. Я очень хорошо общаюсь с тренером Норвегии – Зигфридом Мазе. Обычно через него передаю поздравления, поэтому сейчас лично писать не стала.

– Получаете ли приветы и благодарности от них обратно?

– Нет, ни разу не получала. Может, Мазе не передает, ха-ха. Когда был Кубок мира, мы с Зигфридом общались часто. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску. Норвежцам нравилось тут. Да и вообще говорит, что не хватает сейчас русских, – рассказала олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова.