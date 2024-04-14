Ирина Казакевич: «В этом году в женском биатлоне 5-6 человек могли бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Была очень плотная борьба, и это замечательно»

Ирина Казакевич рассказала, кто впечатлил ее на международных стартах.

– В этом сезоне вы следили за международными стартами – Кубками мира и чемпионатом мира?

– Да, я посмотрела почти все гонки чемпионата мира, когда мы были в Златоусте. Кубок мира смотрела не так активно, но именно чемпионат мира посмотрела в полном объеме.

– Что впечатлило больше всего?

– великолепно проводила свои гонки на чемпионате мира. Удивляла стрельба некоторых спортсменов, когда норвежская команда лишила себя золотой медали в эстафете. зашел на штрафные круги и заходил. Было очень интересно наблюдать за этим.

– Как относитесь к и ее долгожданной победе в общем зачете, к которой она так долго шла?

– Она большой молодец. У нее не складывались предыдущие сезоны. Прошлый сезон получился у нее очень плохой, а тут она смогла реабилитироваться и показать прекрасную борьбу.

В этом году в женском биатлоне пять-шесть человек могли бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Была очень плотная борьба, и это замечательно, потому что раньше были разборки между двумя спортсменами. В этом году Лиза смогла выстоять и забрать свой первый Хрустальный глобус, – сказала биатлонистка.