Ирина Казакевич: «В этом году в женском биатлоне 5-6 человек могли бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Была очень плотная борьба, и это замечательно»

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Ирина Казакевич рассказала, кто впечатлил ее на международных стартах.

– В этом сезоне вы следили за международными стартами – Кубками мира и чемпионатом мира?

– Да, я посмотрела почти все гонки чемпионата мира, когда мы были в Златоусте. Кубок мира смотрела не так активно, но именно чемпионат мира посмотрела в полном объеме.

– Что впечатлило больше всего?

Жюлия Симон великолепно проводила свои гонки на чемпионате мира. Удивляла стрельба некоторых спортсменов, когда норвежская команда лишила себя золотой медали в эстафете. Ветле Кристиансен зашел на штрафные круги и Стурла Лагрейд заходил. Было очень интересно наблюдать за этим.

– Как относитесь к Лизе Виттоцци и ее долгожданной победе в общем зачете, к которой она так долго шла?

– Она большой молодец. У нее не складывались предыдущие сезоны. Прошлый сезон получился у нее очень плохой, а тут она смогла реабилитироваться и показать прекрасную борьбу.

В этом году в женском биатлоне пять-шесть человек могли бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Была очень плотная борьба, и это замечательно, потому что раньше были разборки между двумя спортсменами. В этом году Лиза смогла выстоять и забрать свой первый Хрустальный глобус, – сказала биатлонистка.

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