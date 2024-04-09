Братья Бо, Лагрейд, Дале-Шевдал, Кристиансен и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2024/25

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Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону для подготовки к сезону-2024/25.

Сборная Норвегии (основная команда)

Женщины

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Каролине Кноттен

Юни Арнеклейв

Ида Лиен

Марен Киркеэйде

Марте Крокстад Юхансен

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Стурла Хольм Лагрейд

Йоханнес Дале-Шевдал

Ветле Шостад Кристиансен

Эндре Стремсхайм

2 комментария
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Ответ Yulia lim
Рада, что Марен смогла сохранить место в основной команде, теперь отобраться бы на КМ в следующем сезоне. Думала местечко и для Скоган найдется, но она решила отказаться даже от места о резерве
За Скоган решили ее результаты, точнее отсутствие оных-.
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Рада, что Марен смогла сохранить место в основной команде, теперь отобраться бы на КМ в следующем сезоне.
Думала местечко и для Скоган найдется, но она решила отказаться даже от места о резерве
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