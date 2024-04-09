Братья Бо, Лагрейд, Дале-Шевдал, Кристиансен и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2024/25

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону для подготовки к сезону-2024/25.

Сборная Норвегии (основная команда)

Женщины

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Каролине Кноттен

Юни Арнеклейв

Ида Лиен

Марен Киркеэйде

Марте Крокстад Юхансен

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Стурла Хольм Лагрейд

Йоханнес Дале-Шевдал

Ветле Шостад Кристиансен

Эндре Стремсхайм