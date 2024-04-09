Братья Бо, Лагрейд, Дале-Шевдал, Кристиансен и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2024/25
Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону для подготовки к сезону-2024/25.
Сборная Норвегии (основная команда)
Женщины
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Каролине Кноттен
Юни Арнеклейв
Ида Лиен
Марен Киркеэйде
Марте Крокстад Юхансен
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Стурла Хольм Лагрейд
Йоханнес Дале-Шевдал
Ветле Шостад Кристиансен
Эндре Стремсхайм
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