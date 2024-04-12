Тарьей Бо и Лиза Виттоцци признаны биатлонистами сезона по версии болельщиков

Норвежец Тарьей Бо и итальянка Лиза Витоцци признаны лучшими биатлонистами сезона‑2023/24 по версии болельщиков.

Опрос проводился на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Среди мужчин Тарьей набрал 49% голосов и опередил брата – Йоханнеса (32%). На третьем месте расположился еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен (9%)

Витоцци получила 40% среди женщин, второй стала норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд (24%), третьей – француженка Лу Жанмонно (19%).

В минувшем сезоне Виттоцци выиграла Большой хрустальный глобус и Малый в зачетах индивидуальных гонок и пасьютов. Тарьей стал вторым в тотале Кубка мира и победителем зачета спринтов.