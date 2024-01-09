Сестры Оберг, Перссон, Магнуссон, Самуэльссон и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Рупольдинге

Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на этап Кубка мира в Рупольдинге.

Соревнования пройдут с 10 по 14 января.

Сборная Швеции

Женщины

Анна Магнуссон

Ханна Оберг

Эльвира Оберг

Линн Перссон

Муна Брурссон

Сара Андерссон

Мужчины

Эмиль Нюквист

Йеспер Нелин

Мартин Понсилуома

Пеппе Фемлинг

Себастьян Самуэльссон

Виктор Брандт

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге