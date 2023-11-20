Самуэльссон, Понсилуома, сестры Оберг и Стина Нильссон вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира в Эстерсунде

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Назван состав сборной Швеции по биатлону на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.

Соревнования пройдут с 25 ноября по 3 декабря.

Сборная Швеции

Мужчины

Себастьян Самуэльссон

Мартин Понсилуома

Йеспер Нелин

Антон Иварссон

Виктор Брандт

Оскар Брандт

Эмиль Нюквист

Малте Стефанссон

Женщины

Эльвира Оберг

Ханна Оберг

Стина Нильссон

Анна Магнуссон

Муна Брурссон

Линн Перссон

Тильда Юханссон

2 комментария

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Ксения Бьорндален
Себа, давай, покажи им!)
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Елена Бабушкина
а где Пеппе?
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