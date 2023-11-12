Турнир в Идре. Самуэльссон и Эльвира Оберг выиграли спринт, Ханна Оберг – 9-я, Лашин – 18-й

Шведы Себастьян Самуэльссон и Эльвира Оберг выиграли спринты на турнире в Идре.

Открытие сезона в Идре

Идре, Швеция

Спринт

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон – 28.05,8 (2)

2. Йеспер Нелин – 18,5 (1)

3. Антон Иварссон – 37,7 (0)

4. Виктор Брандт – 44,4 (0)

5. Эмиль Нюквист – 47,0 (1)

6. Рене Захна (Эстония) – 49,9 (1)...

14. Пеппе Фемлинг – 1.51,1 (1)...

18. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 2.02,2 (3)

Женщины

1. Эльвира Оберг – 23.29,7 (3)

2. Анна-Карин Хейденберг – 14,7 (1)

3. Тильда Юханссон – 17,1 (0)

4. Анна Магнуссон – 26,4 (1)

5. Туули Томингас (Эстония) – 34,0 (1)

6. Муна Брурссон – 37,2 (2)

7. Регина Эрмитс (Эстония) – 50,6 (2)

8. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 53,1 (1)

9. Ханна Оберг – 54,7 (3)

10. Алина Стремоус (Молдова) – 1.02,1 (1)...

13. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – 1.21,4 (2)