Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
С 10 по 14 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Расписание трансляций
10 января, среда
Эстафета, женщины
16:30
11 января, четверг
Эстафета, мужчины
16:30
12 января, пятница
Спринт, женщины
16:30
13 января, суббота
Спринт, мужчины
16:30
14 января, воскресенье
Гонка преследования, женщины
14:30
Гонка преследования, мужчины
16:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.