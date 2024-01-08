Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

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С 10 по 14 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Расписание трансляций

10 января, среда

Эстафета, женщины

16:30

11 января, четверг

Эстафета, мужчины

16:30

12 января, пятница

Спринт, женщины

16:30

13 января, суббота

Спринт, мужчины

16:30

14 января, воскресенье

Гонка преследования, женщины

14:30

Гонка преследования, мужчины

16:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko. 

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

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