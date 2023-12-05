Самуэльссон, сестры Оберг, Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Хохфильцене, Стина Нильссон выступит на Кубке IBU

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Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене.

Соревнования пройдут с 8 по 10 декабря.

Сборная Швеции

Женщины

Тильда Юханссон

Эльвира Оберг

Ханна Оберг

Анна Магнуссон

Муна Брурссон

Сара Андерссон

Линн Перссон

Мужчины

Эмиль Нюквист

Йеспер Нелин

Малте Стефанссон

Мартин Понсилуома

Оскар Брандт

Себастьян Самуэльссон

Стина Нильссон выступит на этапе Кубка IBU в Идре.

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

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