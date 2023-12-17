Дмитрий Лазовский: «Вчера было неприятное внутреннее давление. Когда меня поставили на 6-е место, успокоился и пошел на тренировку. Думал: завтра дам копоти»

Дмитрий Лазовский прокомментировал победу в масс-старте на Кубке Содружества.

Гонка прошла в Уфе. Белорусский биатлонист финишировал с флагом.

«Когда передают флаг – это незабываемые чувства. Я уже не первый раз финиширую с флагом, мой первый значимый финиш был на чемпионате мира в Раубичах, когда я чемпионом мира среди юниоров становился. Потом было в Уфе, когда мы вернулись после Олимпиады. И снова в Уфе первое место – класс!

Вчера такое было внутреннее давление неприятное. Даже когда меня поставили на четвертую позицию, я понимал, что как будто это не мое место. Мне перед собой даже было стыдно и неприятно, что я не заслужил этого. Когда поставили на шестое – я успокоился и пошел на тренировку. Думал: ну, завтра выдам, дам копоти, как говорится.

Сегодня наконец-то инвентарь у нас сравнялся с российской командой, у нас пошло по нарастающей. Сегодня прям на равном уровне. И функционально я себя достаточно хорошо чувствовал. И... Я ж тоже не чайник – могу на рубеже справиться нормально!» – сказал Лазовский в эфире «Матч ТВ».