Дмитрий Лазовский: «Вчера было неприятное внутреннее давление. Когда меня поставили на 6-е место, успокоился и пошел на тренировку. Думал: завтра дам копоти»

Теги сборная Беларуси Дмитрий Лазовский Кубок Содружества Биатлон

Дмитрий Лазовский прокомментировал победу в масс-старте на Кубке Содружества.

Гонка прошла в Уфе. Белорусский биатлонист финишировал с флагом.

«Когда передают флаг – это незабываемые чувства. Я уже не первый раз финиширую с флагом, мой первый значимый финиш был на чемпионате мира в Раубичах, когда я чемпионом мира среди юниоров становился. Потом было в Уфе, когда мы вернулись после Олимпиады. И снова в Уфе первое место – класс!

Вчера такое было внутреннее давление неприятное. Даже когда меня поставили на четвертую позицию, я понимал, что как будто это не мое место. Мне перед собой даже было стыдно и неприятно, что я не заслужил этого. Когда поставили на шестое – я успокоился и пошел на тренировку. Думал: ну, завтра выдам, дам копоти, как говорится.

Сегодня наконец-то инвентарь у нас сравнялся с российской командой, у нас пошло по нарастающей. Сегодня прям на равном уровне. И функционально я себя достаточно хорошо чувствовал. И... Я ж тоже не чайник – могу на рубеже справиться нормально!» – сказал Лазовский в эфире «Матч ТВ».

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5 комментариев
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Как парень хороший.. Я итак ребят не делила, но теперь у Димы будет на одного личного болельщика больше.
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С флагом было красиво! Дима такой счастливый был и достоин был Победы - последний рубеж уверенно прошёл и вот результат.
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тоже за него болею, светлый парень, не ноет что у него нет настроения и радости, выбрал эту профессию - паши, интересно если бы я пришел на работу и заявил своему начальству, что сегодня холодно и у меня нет настроения работать, чё бы они мне сказали?
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