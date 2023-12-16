Результат мужской гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе пересмотрен. Четвертое место присуждено Логинову

Теги сборная России Союз биатлонистов России сборная Беларуси Александр Логинов Петр Пащенко Дмитрий Лазовский Кубок Содружества Биатлон

Результат мужского пасьюта на Кубке Содружества в Уфе пересмотрен.

Во время третьей стрельбы Петр Пащенко по ошибке сделал несколько выстрелов по чужой установке – белоруса Дмитрия Лазовского. Из-за этого Лазовский потерял время, после чего итоги гонки были скорректированы.

Изначально с результата белорусского спортсмена сняли 1 минуту 10 секунд, что позволило ему занять 4-е место. Пятым стал Александр Логинов.

«Жюри соревнований пересмотрело результаты мужской гонки преследования на Альфа-Банк Кубке Содружества.

Четвертое место присуждено Александру Логинову из-за перерасчета времени, потерянного Дмитрием Лазовским на рубеже», – сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

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