Результат мужской гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе пересмотрен. Четвертое место присуждено Логинову

Результат мужского пасьюта на Кубке Содружества в Уфе пересмотрен.

Во время третьей стрельбы по ошибке сделал несколько выстрелов по чужой установке – белоруса Дмитрия Лазовского. Из-за этого Лазовский потерял время, после чего итоги гонки были скорректированы.

Изначально с результата белорусского спортсмена сняли 1 минуту 10 секунд, что позволило ему занять 4-е место. Пятым стал .

«Жюри соревнований пересмотрело результаты мужской гонки преследования на Альфа-Банк Кубке Содружества.

Четвертое место присуждено Александру Логинову из-за перерасчета времени, потерянного Дмитрием Лазовским на рубеже», – сообщается в телеграм-канале биатлонистов России (СБР).