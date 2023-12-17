Логинов о борьбе за серебро с Бабиковым: «Надо было только свою сильную сторону проявить – дернуться уже ближе к финишу»

Александр Логинов прокомментировал 2-е место в масс-старте на Кубке Содружества.

Гонка прошла сегодня в Уфе. Победил белорусский биатлонист , третьим стал .

«Сегодня гонка получилась достаточно непростая, потому что с первого круга сборники начали натягивать темп, приходилось догонять, тратить силы на это. Где-то приходилось подстраиваться не под свой темп.

Поэтому когда уходил на финиш и мне сказали, что Антон за мной, я шел своим темпом и понимал, что дернуться на круге не смогу. Надо было только свою сильную сторону проявить – дернуться уже ближе к финишу, спринтануть на равнине у меня, думаю, получилось бы. Мощность в любом случае ушла, но спринтерские способности пока никуда не делись.

Первая часть дистанции была непростая, сил было немного, чтобы попробовать спуртануть финишный круг, поэтому мысли догнать Лазовского не было, даже если бы лыжи на две головы сильнее ехали чем у него – все равно это было бы сложно», – сказал в эфире «Матч ТВ».