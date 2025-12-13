  • Спортс
  • «Мы поговорили, но это останется между нами». Жюлия Симон о взаимоотношениях в сборной Франции после скандала
10-кратная чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон высказалась о взаимоотношениях в сборной Франции.

В начале ноября Симон была на месяц дисквалифицирована Федерацией лыжного спорта страны и пропустила первый этап Кубка мира. Это произошло после того, как суд приговорил спортсменку к условному сроку: выяснилось, что Симон совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро – ущерб понесли три человека, в том числе другая французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше.

– Как складываются ваши отношения с товарищами по команде после всего случившегося?

– Все хорошо, мы здесь, чтобы соревноваться, и самое главное – добиваться хороших результатов, что показала, в частности, Лу Жанмоно, которая была очень сильна (Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене – Спортс’’).

– Вы уладили разногласия и забыли о случившемся?

– Да, конечно, мы поговорили, но это останется между нами, – сказала Симон.

Симон находится в Хохфильцене на этапе Кубка мира, но сегодня не была включена в состав женской эстафеты. Француженки заняли 6-е место.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: SVT
