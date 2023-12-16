Мелихов о результате Лазовского: «Жюри пересмотрело видео еще раз и убрало время с момента поднятия руки до следующего выстрела – это 30 секунд»

Теги сборная России Союз биатлонистов России сборная Беларуси Александр Логинов Иван Мелихов Дмитрий Лазовский Кубок Содружества Биатлон

В СБР объяснили, почему результат мужского пасьюта на Кубке Содружества был пересмотрен.

Во время третьей стрельбы Петр Пащенко по ошибке сделал несколько выстрелов по установке белоруса Дмитрия Лазовского. Из-за этого Лазовский потерял время, итоги гонки были скорректированы.

Изначально с результата белорусского спортсмена сняли 1 минуту 10 секунд, что позволило ему занять 4-е место. Пятым стал Александр Логинов.

Затем результаты еще раз были пересмотрены – Логинов стал четвертым, а Лазовский шестым. 

«1 минута 10 секунд – это время полного нахождения спортсмена на коврике: с момента его прихода до момента его ухода.

Поэтому, когда жюри соревнований в первый раз рассматривало инцидент, то это было принято за основу. Но жюри пересмотрело видео еще раз и убрало время с момента поднятия руки до следующего выстрела. Это было 30 секунд.

Поэтому было принято решение, чтобы вычесть 30 секунд. Получилось, что Лазовский стал шестым», – сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов.

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1 комментарий
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Лазовский жалко так получилось с мишенью. Логинов молодец! Удачи парни в следующей гонке
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