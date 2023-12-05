Анна Богалий: «Основные команды обеспечены патронами. Все сказывается на детско-юношеском спорте»
Анна Богалий высказалась о нехватке патронов в российском биатлоне.
Ранее чемпион мира Антон Бабиков заявил: «Сейчас сложно найти патроны. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это какие-то остатки».
– Насколько серьезна эта проблема?
– Основные команды обеспечены патронами, все сказывается на детско-юношеском спорте. Я не буду резонансно что-то говорить, но, действительно, есть регионы, в которых испытывают проблемы в том числе и с финансированием, так как патроны – расходный материал. В биатлоне они постоянно должны быть в школах, училищах, то есть в тех учебных заведениях, в которых есть спортивная подготовка. Это затратно для детско-юношеских школ, чем лучше патрон, тем он дороже стоит.
В прошлом году я была на тренерском совете в Чайковском, на летнем чемпионате России у взрослых, им докладывали специалисты, которые делают «Олимп», что патрон будет стоить не менее 50 рублей. Это один выстрел. Это были цены год назад. Понятно, что сейчас в ценовом диапазоне все меняется, патроны тоже дешеветь не могут.
Топовые команды всегда будут обеспечены патронами, они как элита. Все скажется на более низком уровне. Речь идет о качестве стволов и патронов. От этого результаты не всегда бывают объективны.
– Что вы имеете ввиду под необъективными результатами?
– В мороз при высокой влажности патрон себя ведет по-разному. Бывает так, что ствол не держит в мороз, а иногда патрон не держится. У меня такое было на практике. То есть патрон не подходит к стволу, так как патрон более теплолюбивый. Когда соревнования проходят, у спортсмена могут быть проблемы с материально-техническим обеспечением. Не всегда спортсмен «мажет».
– Может быть дело не в самом спортсмене при выстреле, а в патроне?
– Да, патрон может «плевать» или раскидывать. Ствол не собирает его в кучу, как происходит в тепле. Все из-за более агрессивной среды. Представьте, как с машиной. После морозной ночи она с утра быстро не захочет ехать. Тут то же самое, пока ствол холодный к нему подбирается эта история. У нас это делалось в Германии, когда мы там бегали. В морозильных камерах подбирали патроны, а потом их морозили и стволы тоже.
Что касается наших стадионов, то я знаю, что есть возможность поставить станок и проводить подготовку. Видела, как это делал тренер Сергей Башкиров при подготовке в Ханты-Мансийске. Обычно патроны стреляют по белому листу, и не должно быть разбросов. Выстрелы должны иметь минимальный разброс.
– Что делается для решения этой проблемы? Налаживается ли параллельный импорт?
– Этот вопрос лучше задать Виктору Викторовичу (Майгурову). Я могу сказать только с точки зрения проблематики, но она не нова. Проблема появилась не в последний год. Раньше тоже это было, но может быть их легче доставали.
Я считаю, что в нашей стране должны быть априори качественные патроны для биатлона. Много лет я стреляла из «Олимпа», из «Биатлона» и из «Зимнего Биатлона». Есть возможности, и есть ресурсы. Насколько я знаю, были люди, которые это делали, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.
Те биатлонисты, которые находятся на первом уровне(ОИ, ЧМ, КМ) получали "лапую" и для соревнований и для тренажа.
Второуровневые(КИБУ, ЧЕ) - тока для соревнований. Для тренажа уже олимпы или че попроще использовали.
Третий сорт(КР, ЧР) ужи имели доступ тока к обычным патронам.
Ну а остальные(молодеж и полу-профессионалы с зональных или областных соревнований) могли стрелять и "грибками" из воздушки либо вообще ток "в холостую" тренажить.
Если кто думает, что биатлон это дешёвое удовольствие, то он ошибается. Как пример: тренер Калины жаловался, что перед переходом в сборную Белоруси, биатлонистка "сожгла" за два! летних месяца!! патронов на 2 ляма!!! рублей. А ведь она была тогда "третьим сортом- не браком". И было это в период Сочи-14. И цены были другие. Так что биатлон это ОООЧЕНЬ дорого. Тот же Шипулин, думаю, обходился СБР(минспорту и прочим "спонсорам") в СОТНИ миллионов рублей в год(не тока патроны, разумеется).
В связи с удалением с международки, возникает вопрос:
- обеспечиваем ВСЕХ биатлонистов(а их тысячи) как "первых сборников"?
- или опускаем(в обеспечении, в т.числе и патронами) "первых сборников" до уровня "общей массы"?
для так сказать "спортивного равноправия".
А то получается, что соревнуется не спортсмен(спортсменка) а "экипировка" спортсмена.))))