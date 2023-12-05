Анна Богалий: «Основные команды обеспечены патронами. Все сказывается на детско-юношеском спорте»

Анна Богалий высказалась о нехватке патронов в российском биатлоне.

Ранее чемпион мира Антон Бабиков заявил: «Сейчас сложно найти патроны. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это какие-то остатки».

– Насколько серьезна эта проблема?

– Основные команды обеспечены патронами, все сказывается на детско-юношеском спорте. Я не буду резонансно что-то говорить, но, действительно, есть регионы, в которых испытывают проблемы в том числе и с финансированием, так как патроны – расходный материал. В биатлоне они постоянно должны быть в школах, училищах, то есть в тех учебных заведениях, в которых есть спортивная подготовка. Это затратно для детско-юношеских школ, чем лучше патрон, тем он дороже стоит.

В прошлом году я была на тренерском совете в Чайковском, на летнем чемпионате России у взрослых, им докладывали специалисты, которые делают «Олимп», что патрон будет стоить не менее 50 рублей. Это один выстрел. Это были цены год назад. Понятно, что сейчас в ценовом диапазоне все меняется, патроны тоже дешеветь не могут.

Топовые команды всегда будут обеспечены патронами, они как элита. Все скажется на более низком уровне. Речь идет о качестве стволов и патронов. От этого результаты не всегда бывают объективны.

– Что вы имеете ввиду под необъективными результатами?

– В мороз при высокой влажности патрон себя ведет по-разному. Бывает так, что ствол не держит в мороз, а иногда патрон не держится. У меня такое было на практике. То есть патрон не подходит к стволу, так как патрон более теплолюбивый. Когда соревнования проходят, у спортсмена могут быть проблемы с материально-техническим обеспечением. Не всегда спортсмен «мажет».

– Может быть дело не в самом спортсмене при выстреле, а в патроне?

– Да, патрон может «плевать» или раскидывать. Ствол не собирает его в кучу, как происходит в тепле. Все из-за более агрессивной среды. Представьте, как с машиной. После морозной ночи она с утра быстро не захочет ехать. Тут то же самое, пока ствол холодный к нему подбирается эта история. У нас это делалось в Германии, когда мы там бегали. В морозильных камерах подбирали патроны, а потом их морозили и стволы тоже.

Что касается наших стадионов, то я знаю, что есть возможность поставить станок и проводить подготовку. Видела, как это делал тренер Сергей Башкиров при подготовке в Ханты-Мансийске. Обычно патроны стреляют по белому листу, и не должно быть разбросов. Выстрелы должны иметь минимальный разброс.

– Что делается для решения этой проблемы? Налаживается ли параллельный импорт?

– Этот вопрос лучше задать Виктору Викторовичу (Майгурову). Я могу сказать только с точки зрения проблематики, но она не нова. Проблема появилась не в последний год. Раньше тоже это было, но может быть их легче доставали.

Я считаю, что в нашей стране должны быть априори качественные патроны для биатлона. Много лет я стреляла из «Олимпа», из «Биатлона» и из «Зимнего Биатлона». Есть возможности, и есть ресурсы. Насколько я знаю, были люди, которые это делали, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.