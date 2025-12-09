Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за коронавируса

Расторгуев не выступит на Кубке мира в Хохфильцене из-за коронавируса.

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за положительного теста на коронавирус. Об этом он сообщил в соцсети. Второй этап Кубка мира пройдет 12-14 декабря. Ранее коронавирус подтвердился у немецкой биатлонистки Франциски Пройс.