Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за коронавируса
Расторгуев не выступит на Кубке мира в Хохфильцене из-за коронавируса.
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за положительного теста на коронавирус.
Об этом он сообщил в соцсети.
Второй этап Кубка мира пройдет 12-14 декабря.
Ранее коронавирус подтвердился у немецкой биатлонистки Франциски Пройс.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Андрея Расторгуева
