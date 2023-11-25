«Короли тихого часа» с Логиновым, «Чак-Чак Норрис» с Латыповым: СБР объявил составы команд на прологи российских турниров

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Союз биатлонистов России Кубок России Александр Логинов Антон Бабиков Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Кристина Резцова Петр Пащенко Александр Поварницын Виктория Сливко Виктор Плицев Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Дмитрий Иванов Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Ксения Шнейдер Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Любовь Калинина Ксения Довгая Александр Корнев Денис Иродов Анастасия Гришина Кубок Содружества Биатлон

СБР запустил командную систему прологов перед российскими турнирами.

Пролог – это предстартовые соревнования, которые будут организованы перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны. Соревнования будут проводиться по лыжному спринту (100 м) или по дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и среди женщин.

В соревнованиях будут участвовать четыре команды (названия команды придумывали сами):

«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова (капитан), Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Даниил Серохвостов.

«Короли тихого часа»: Александр Логинов (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.

«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.

«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.

На одном этапе будут проводиться соревнования только по одному виду программы – или лыжному спринту, или дуэльной стрельбе. При этом лыжная стометровка будет по возможности организована не на биатлонном стадионе, а в самом городе.

Забеги/стрельба пройдут по олимпийской системе (четвертьфинал, полуфинал, утешительный финал, финал), а жеребьевка участников будет проводиться на пресс-конференции в день официальных тренировок.

Первый этап пролога по лыжному спринту состоится 28 ноября на открытом легкоатлетическом стадионе «Югра-Атлетикс».

За первое, второе и третье место на отдельном этапе призеры получают 50 000, 40 000 и 30 000 рублей. По результатам командного зачета в конце сезона команда-победитель получит 1 000 000 рублей.

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9 комментариев

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encaro_one
Кто такой Пак, чтобы его именем хоть что-то называть.
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khinskiy
Из сборников отсутствуют:
Ильназ Мухамедзянов,
Лариса Куклина.
Иван Колотов,
Максим Цветков,
Олег Домичек.
Юлия Шеллер,
Кира Дюжева,
Алина Кудисова,
Анастасия Гореева,
Анастасия Зырянова,
Ульяна Нигматуллина
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justbored
Команда Логинова не уснёт на трассе, я надеюсь.
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тоторо
Ответ Oleg152762
Да! Спортсмены - взрослые дети! Но про детей Пака интересно! Впору задуматься!)
это отсылка к команде квн дети лейтенанта шмидта, я думаю)
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Oleg152762
Так-с! Члены СТР в одной команде. Ставлю на них. Плюс Резцова со Сливко здесь же!
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тоторо
Ответ encaro_one
Кто такой Пак, чтобы его именем хоть что-то называть.
ну не стали ж они б называться дети майгурова или ростовцева?)) звучит как то кринжово. а тут на слух ложится как команда квн дети лейтинанта шмитда)
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Daniyar8
Ответ khinskiy
Из сборников отсутствуют: Ильназ Мухамедзянов, Лариса Куклина. Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек. Юлия Шеллер, Кира Дюжева, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Анастасия Зырянова, Ульяна Нигматуллина
Ничего страшного, это же основные соревнования
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