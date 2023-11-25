«Короли тихого часа» с Логиновым, «Чак-Чак Норрис» с Латыповым: СБР объявил составы команд на прологи российских турниров

СБР запустил командную систему прологов перед российскими турнирами.

Пролог – это предстартовые соревнования, которые будут организованы перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны. Соревнования будут проводиться по лыжному спринту (100 м) или по дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и среди женщин.

В соревнованиях будут участвовать четыре команды (названия команды придумывали сами):

«Дети Александра Пака»: (капитан), Анастасия Гришина, , , , , Александр Корнев, Даниил Серохвостов.

«Короли тихого часа»: Александр Логинов (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.

«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.

«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.

На одном этапе будут проводиться соревнования только по одному виду программы – или лыжному спринту, или дуэльной стрельбе. При этом лыжная стометровка будет по возможности организована не на биатлонном стадионе, а в самом городе.

Забеги/стрельба пройдут по олимпийской системе (четвертьфинал, полуфинал, утешительный финал, финал), а жеребьевка участников будет проводиться на пресс-конференции в день официальных тренировок.

Первый этап пролога по лыжному спринту состоится 28 ноября на открытом легкоатлетическом стадионе «Югра-Атлетикс».

За первое, второе и третье место на отдельном этапе призеры получают 50 000, 40 000 и 30 000 рублей. По результатам командного зачета в конце сезона команда-победитель получит 1 000 000 рублей.