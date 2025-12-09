  • Спортс
Дарья Домрачева: «Китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже. Видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Беларуси Дарья Домрачева объяснила, почему решила получить образование в диетологии.

«Диплом диетолога получила после завершения работы в Китае, во время беременности второй дочерью. Именно китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже.

Работая с командой, видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв, старались систематизировать, рассказать и привить правильные привычки ребятам в вопросах потребления пищи, чтобы хватало сил и энергии на всю запланированную тренировочную работу. Это удавалось, но после захотелось углубиться в эту тему еще чуть больше», – отметила Домрачева.

Также она рассказала про личный бренд спортивной одежды.

«История со спортивной одеждой создавалась больше как хобби, сегодня как хобби и продолжает существовать. Мы сделали много интересных моделей, сама с удовольствием их использую во время тренировок. Но в момент плотной работы в Китае, а затем и с появлением младшей дочери времени на работу с коллекциями практически не остается.

Новые пока не разрабатываю. Это сознательное решение, сейчас я по максимуму мама в декрете. Понимаю, что на все не разорвешься. Всему свое время. Планирую возобновить историю с коллекцией чуть позже, возможно, немного изменив концепцию», – заявила Домрачева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: News.ru
