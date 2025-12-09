  • Спортс
  CAS заявил, что не получал апелляцию от Союза биатлонистов России на недопуск спортсменов
CAS заявил, что не получал апелляцию от Союза биатлонистов России на недопуск спортсменов

CAS заявил, что не получал апелляцию от Союза биатлонистов России.

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал от Союза биатлонистов России (СБР) апелляцию на недопуск спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU).

Как заявили в пресс-службе суда, аналогичный иск также не поступал от Белорусской федерации биатлона.

Президент СБР Виктор Майгуров ранее сообщил, что ориентировочно в декабре CAS приступит к изучению дела: «Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой IBU с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
РИА Новости
