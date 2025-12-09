CAS заявил, что не получал апелляцию от Союза биатлонистов России на недопуск спортсменов

CAS заявил, что не получал апелляцию от Союза биатлонистов России.

Спортивный арбитражный суд (CAS ) пока не получал от Союза биатлонистов России (СБР ) апелляцию на недопуск спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU).

Как заявили в пресс-службе суда, аналогичный иск также не поступал от Белорусской федерации биатлона.

Президент СБР Виктор Майгуров ранее сообщил, что ориентировочно в декабре CAS приступит к изучению дела: «Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска ».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой IBU с 2022 года.