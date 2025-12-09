  • Спортс
Пройс, Гротиан, Кинк, Цобель, Хорн, Наврат вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене

Пройс вошла в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене.

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене, который пройдет с 12 по 14 декабря.

Сборная Германии

Женщины

Селина Гротиан

Янина Хеттих-Вальц

Юлия Кинк

Франциска Пройс

Юлия Таннхаймер

Ванесса Фойгт

Анна Вайдель

Мужчины

Филипп Хорн

Симон Кайзер

Филипп Наврат

Данило Ритмюллер

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
