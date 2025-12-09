Пройс, Гротиан, Кинк, Цобель, Хорн, Наврат вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене

Пройс вошла в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене.

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене, который пройдет с 12 по 14 декабря. Сборная Германии Женщины Селина Гротиан Янина Хеттих-Вальц Юлия Кинк Франциска Пройс Юлия Таннхаймер Ванесса Фойгт Анна Вайдель Мужчины Филипп Хорн Симон Кайзер Филипп Наврат Данило Ритмюллер Юстус Штрелов Давид Цобель