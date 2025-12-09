Пройс, Гротиан, Кинк, Цобель, Хорн, Наврат вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене
Стал известен состав сборной Германии по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене, который пройдет с 12 по 14 декабря.
Сборная Германии
Женщины
Селина Гротиан
Янина Хеттих-Вальц
Юлия Кинк
Франциска Пройс
Юлия Таннхаймер
Ванесса Фойгт
Анна Вайдель
Мужчины
Филипп Хорн
Симон Кайзер
Филипп Наврат
Данило Ритмюллер
Юстус Штрелов
Давид Цобель
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
