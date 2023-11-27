Логинов о прологе: «Очень люблю в нашем виде спорта новшества и считаю, что за этим будущее»

Теги сборная России сборная России жен Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Александр Логинов поделился ожиданиями от выступления в прологе в Ханты-Мансийске.

Пролог – это предстартовые соревнования, которые будут организованы перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны.

Соревнования будут проводиться по лыжному спринту (100 м) или по дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и среди женщин.

В команду Логинова «Короли тихого часа» входят Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко и Ксения Шнейдер. Первая лыжная стометровка пройдет 28 ноября. 

– Чем для тебя интересен формат пролога? Почему ты в нем участвуешь? 

– Я говорил уже, что очень люблю в нашем виде спорта новшества, и считаю, что за этим будущее. Надо пытаться развивать. Я надеюсь, это подтолкнет к новым форматам на официальных соревнованиях. 

– Ты как капитан как выбрал свою команду?

– Я изначально предполагал, чтобы это была именно жеребьевка. В идеале для меня был бы рандомный выбор, грубо говоря, из шляпы доставать фантики. Но мы выбирали команды из предоставленного списка. Я придерживался того, что нужны универсалы, не только спринтеры или стрелки. Получилось как получилось. 

– Как выбиралось название команды? 

– Вариантов было много – и более длинное название, и более комичные варианты. Мы были на связи с Антоном Бабиковым. По итогу мы предложили одно название – «Фрукты», но потом узнали, что другие команды выбрали названия из нескольких слов, и мы выбрали это, – сказал Логинов. 

«Короли тихого часа» с Логиновым, «Чак-Чак Норрис» с Латыповым: СБР объявил составы команд на прологи российских турниров

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10 комментариев

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Daniyar8
Будущее за 100 метровыми спринтами? Печально
+6
-2
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тоторо
посмотрим что из этого получится. если все сумбурно будет как рождественская гонка то не очень интересно
+4
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Анатолий К
Наверное кто- то и посмотреть придет?
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volga_olga
А Цветкова чего не взял?
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Людмила Преснякова
А посмотреть где то можно будет?
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Amalia77
Желаю успеха.
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starichok77
Ответ Daniyar8
Будущее за 100 метровыми спринтами? Печально
за 100 сантиметровыми))
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Александр Чарлин
Можно еще балет с биатлонистами организовать) Возможно за этим будущее!
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