Логинов о прологе: «Очень люблю в нашем виде спорта новшества и считаю, что за этим будущее»

Александр Логинов поделился ожиданиями от выступления в прологе в Ханты-Мансийске.

Пролог – это предстартовые соревнования, которые будут организованы перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны.

Соревнования будут проводиться по лыжному спринту (100 м) или по дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и среди женщин.

В команду Логинова «Короли тихого часа» входят Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко и Ксения Шнейдер. Первая лыжная стометровка пройдет 28 ноября.

– Чем для тебя интересен формат пролога? Почему ты в нем участвуешь?

– Я говорил уже, что очень люблю в нашем виде спорта новшества, и считаю, что за этим будущее. Надо пытаться развивать. Я надеюсь, это подтолкнет к новым форматам на официальных соревнованиях.

– Ты как капитан как выбрал свою команду?

– Я изначально предполагал, чтобы это была именно жеребьевка. В идеале для меня был бы рандомный выбор, грубо говоря, из шляпы доставать фантики. Но мы выбирали команды из предоставленного списка. Я придерживался того, что нужны универсалы, не только спринтеры или стрелки. Получилось как получилось.

– Как выбиралось название команды?

– Вариантов было много – и более длинное название, и более комичные варианты. Мы были на связи с . По итогу мы предложили одно название – «Фрукты», но потом узнали, что другие команды выбрали названия из нескольких слов, и мы выбрали это, – сказал Логинов.

«Короли тихого часа» с Логиновым, «Чак-Чак Норрис» с Латыповым: СБР объявил составы команд на прологи российских турниров