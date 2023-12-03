Антон Бабиков: «Сейчас сложно найти патроны. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это какие-то остатки»

Антон Бабиков рассказал о проблемах с патронами у российских биатлонистов.

Бабиков занял 9-е место в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сильно холодно, но нам грех жаловаться, учитывая то, какая погода наступает на следующей неделе. Поэтому сегодня настраивались на то, что есть возможность стартовать. Никто не говорил: ой, минус 18! Все готовы были побороться.

Начало гонки было тяжелое, первые три круга у меня все сковало, только вот к четвертому и пятому разогрелся и получилось бороться.

Стрелять по такой погоде можно и нужно, но есть такой момент... Мало об этом говорим, но сейчас сложно найти патроны. Все стреляют кто что нашел.

Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то. Кто стреляет со шведского, кто с чего. Но справляемся, все равно ошибки свои. Но ничего, ошибки исправим и будем дальше биться», – сказал чемпион мира 2017 года в эфире «Матч ТВ».