Антон Бабиков: «Сейчас сложно найти патроны. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это какие-то остатки»

Теги сборная России Кубок России Антон Бабиков Биатлон

Антон Бабиков рассказал о проблемах с патронами у российских биатлонистов.

Бабиков занял 9-е место в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. 

«Сильно холодно, но нам грех жаловаться, учитывая то, какая погода наступает на следующей неделе. Поэтому сегодня настраивались на то, что есть возможность стартовать. Никто не говорил: ой, минус 18! Все готовы были побороться.

Начало гонки было тяжелое, первые три круга у меня все сковало, только вот к четвертому и пятому разогрелся и получилось бороться.

Стрелять по такой погоде можно и нужно, но есть такой момент... Мало об этом говорим, но сейчас сложно найти патроны. Все стреляют кто что нашел.

Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то. Кто стреляет со шведского, кто с чего. Но справляемся, все равно ошибки свои. Но ничего, ошибки исправим и будем дальше биться», – сказал чемпион мира 2017 года в эфире «Матч ТВ». 

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39 комментариев
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постой..твой босс Поздняков ведь намедни заявлял , что санкции спорту пошли лишь на пользу?
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Великая и независимая от всего мира Россия. Импортозамещение. Своих зубочисток и патронов для биатлона нет. Вот и получает Резцова пустую запасную обойму.
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Шойгу,Герасимов,где патроны?
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Политически неграмотно рассуждает Антон. Санкции России только на пользу
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Нужно в биатлоне уходить от всех этих западных винтовок и переходить на православные калаши. А на играх будущего можно из плазмагана стрелять.
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Прошло пять лет. Бабиков: "Сейчас трудно найти хорошие луки и стрелы. Те стрелы что выпускает артель "Рога и копыта" не совсем подходят для профессиональных спортсменов". Отстреливаем остатки какие-то, по музеям что-то собираем.
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Ответ coment
постой..твой босс Поздняков ведь намедни заявлял , что санкции спорту пошли лишь на пользу?
На пользу Позднякову
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Ответ Даша Тихонова
объясните что за патроны? и чем шведский патрон отличается от скажем немецкого?
Полагаю, главное отличие - качество изготовления. Если патрон где-то несбалансирован - чуть больше пороха добавили, чуть станок лишнего металла отрезал, что форма пули отличается, - лететь он будет по-другому, не так, как ты привык за десятилетия тренировок. Одно дело стрелять патронами, которые все 100/100 по какой-то шкале, а другое - когда один патрон 98/100, а другой 102/100
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"Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то." Скоро сразу штрафные круги все бежать будут, так как патронов не будет.
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Придется в штыковую.
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Значит нужно переходить на калибр 5,45. этих патронов то пока в достатке, да и лучше чем у нас их никто не делает. А сколько умельцев сейчас ходит по городам, кто способен переделать биатлонные винтовки под нужный калибр - ух, и не счесть даже. Санкции только на пользу!
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так попросите товарища Шойгу, я слышал, он выдает.
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Выдайте капитану ВС РФ Антону Бабикову штык-нож и малую пехотную лопату и отправьте на курорты Донецкой области. Патроны при этом не очень нужны.
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В стране-осажденной крепости нет патронов...
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Ответ Заборостроитель
Модифицируй это: либо лук и стрелы, либо лазерное оружие. Также можно кубики, рулетку, 21, однорукого бандита поставить вместо стрельбища. Вот это азарт попрет.
Можно в подкидного играть, тогда даже лыжи не нужны.
+4
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Ответ Ксения Бьорндален
Политически неграмотно рассуждает Антон. Санкции России только на пользу
Апо аполитично рассуждает..
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Ну СБР говорил, что импортные патроны подорожали, отечеств. не хватает. Для сборников патроны отстреливают, а вот для самоподгот. непонятна ситуация. Всё сами. И зачем тогда сборная, нет межд.стартов, но есть преференции.
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Начинайте с луками бегать, стрелу ровно сможете выточить? Или токари тоже почему-то кончились? Но, вообще-то, наверняка будут проблемы с тетивой.
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Ответ coment
постой..твой босс Поздняков ведь намедни заявлял , что санкции спорту пошли лишь на пользу?
Поздняков, с.... б...., где ̶с̶н̶а̶р̶я̶д̶ы̶ патроны !))
+3
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Ладно, ну худой конец выстрел можно голосом изображать и говорить специальному сотруднику около огневой стойки, попал или не попал, закрыл мишень или нет, трезво оценивая свои профессиональные качества. Без фантазерства, короче.
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Сьездите в авдеевку, привезите патронов. Там их много
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А где же - "аналогов нет"?
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Ответ adeptik
Бабикову и самые лучшие в мире патроны не помогали.
Помогали
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А патроны добудь в бою.
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Можно перейти на штыковой биатлон.
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Это к министру Спорта, он подскажет где что достат
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Шайгу, а ну давай! припасы отдавай!
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как так? Бери АК12."Весло" ВПК. работает, СКС ну на крайняк трехлинейку! импортозамещение
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я знаю где можно попросить патронов!)
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объясните что за патроны? и чем шведский патрон отличается от скажем немецкого?
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Модифицируй это: либо лук и стрелы, либо лазерное оружие.
Также можно кубики, рулетку, 21, однорукого бандита поставить вместо стрельбища. Вот это азарт попрет.
+2
-2
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Ответ deepinmyass
Можно в подкидного играть, тогда даже лыжи не нужны.
Подкидной это долго, нужно что-то скоротечное.
И чтобы Крупье русского биатлона кричал: "Очко, нет штрафного круга, эх перебор"
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Ответ encaro_one
Выдайте капитану ВС РФ Антону Бабикову штык-нож и малую пехотную лопату и отправьте на курорты Донецкой области. Патроны при этом не очень нужны.
Ах, вот какое у вас отношение к прославленным российским спортсменам. Ну понятно)
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