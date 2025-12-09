Генсек ОКР Березов: «Если бы работа в юридической плоскости была начата раньше, то количество россиян на международных соревнованиях было бы гораздо более значительным»
Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Березов считает, что на международных соревнованиях могло бы быть больше российских спортсменов.
За последние три месяца запрет на участие россиян был отменен, в частности, в лыжном спорте, бобслее, санях и скелетоне.
– Если бы все то же самое сделать в 2023 году, мы могли бы уже в Париже-2024 выступать плюс-минус полноценно?
– Михаил Владимирович Дегтярев как только был избран руководителем ОКР поручил начать работу в юридическом направлении, подготовку исков, их сопровождение и резко активизировать работу со всеми международными федерациями по условиям и срокам допуска наших спортсменов. Это была одна из первых поставленных им задач в декабре 2024 года.
До того ОКР с Международным олимпийским комитетом (МОК) по разным причинам взаимодействовал менее активно, хотя рекомендации допускать наших спортсменов в нейтральном статусе были даны еще в марте 2023 года.
Конечно, если бы работа в юридической плоскости была начата раньше, то и количество российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях – и в летних, и особенно в зимних видах, – было бы гораздо более значительным, – ответил Березов.