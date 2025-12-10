Жюлия Симон вернулась в состав сборной Франции на Кубок мира после истечения срока дисквалификации

Жюлия Симон вернулась на Кубок мира после истечения срока дисквалификации.

Французская биатлонистка Жюлия Симон вернулась в состав сборной Франции на Кубок мира. С 12 по 14 декабря этап соревнований пройдет в австрийском Хохфильцене.

7 ноября Симон была на месяц дисквалифицирована Федерацией лыжного спорта Франции (FFS). Это произошло после того, как суд приговорил спортсменку к условному сроку за кражу.

Из-за отстранения Симон не смогла выступить на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.