  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дарья Домрачева: «Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, – такие варианты рассматривать можно»
6

Дарья Домрачева: «Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, – такие варианты рассматривать можно»

Домрачева назвала условие для продолжения тренерской карьеры.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Беларуси Дарья Домрачева рассказала, какие варианты тренерской карьеры она готова рассматривать.

«Быть тренером очень интересно, испытываешь потрясающие ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами. У нас в семье двое маленьких детей – время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете.

Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, – такие варианты рассматривать можно», – сказала Домрачева.

Домрачева замужем за восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом. Пара воспитывает двух дочерей.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: News.ru
logoДарья Домрачева
logoсборная Беларуси жен
logoсборная Китая жен
logoсборная Китая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок Содружества. Команда Метели и Бажина победила, команда Сливко и Логинова – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я
6 декабря, 10:37
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Гришина – 2-я, Смольская – 3-я, Резцова – 4-я, Метеля – 12-я
5 декабря, 20:02
Домрачева о Бьорндалене: «Уле пока не погружается в изучение русского языка, но кое-что понимает»
5 декабря, 14:22
Главные новости
⚡ Кубок мира. Жанмонно выиграла спринт, Киркеэйде – 2-я, Магнуссон – 3-я
13 минут назад
IBU рассмотрит рекомендацию МОК по допуску российских спортсменов к юниорским соревнованиям
36 минут назад
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
сегодня, 12:58
Кубок мира. Спринт. Жаклен был быстрейшим на лыжне, Перро проиграл 17 секунд, Джакомель – 19
сегодня, 12:07
Джакомель одержал вторую победу на Кубке мира в карьере, у Хорна первый подиум
сегодня, 11:51
⚡ Кубок мира. Джакомель победил в спринте. Перро – 2-й, Хорн – 3-й
сегодня, 11:29
Доротея Вирер: «Даже если я не выиграю медаль в Милане, я не думаю, что это повлияет на оценку моей карьеры»
сегодня, 10:51
Губерниев о рекомендациях МОК: «Давно уже надо было допускать молодежь. Абсолютная была дискриминация»
сегодня, 10:00
Виктор Майгуров: «Фуркада подтвердил позицию МОК, что российские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе»
сегодня, 09:55
Александр Поварницын: «Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом»
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 12:54
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
сегодня, 12:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
7 декабря, 15:48
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
7 декабря, 13:22
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Италия – 3-я
6 декабря, 20:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Мишлон – 3-я
5 декабря, 16:48
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26