Дарья Домрачева: «Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, – такие варианты рассматривать можно»

Домрачева назвала условие для продолжения тренерской карьеры.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Беларуси Дарья Домрачева рассказала, какие варианты тренерской карьеры она готова рассматривать.

«Быть тренером очень интересно, испытываешь потрясающие ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами. У нас в семье двое маленьких детей – время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете.

Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, – такие варианты рассматривать можно», – сказала Домрачева.

Домрачева замужем за восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом. Пара воспитывает двух дочерей.