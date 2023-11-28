Казакевич о выборе состава на пролог: «Мы должны были предложить 8 кандидатур – кого бы мы хотели видеть в команде. Потом выбирали по очереди»

Ирина Казакевич рассказала, как выбирала биатлонистов в состав своей команды.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов перед турнирами, всего было объявлено 4 состава с капитанами. Казакевич возглавила команду «Одной правой», куда вошли Тамара Дербушева, Наталия и Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов и Виктор Плицев.

– Как ты выбирала состав своей команды? Почему эти люди?

– Изначально планировалось, что мы должны были предложить 8 кандидатур – кого бы мы хотели видеть в своей команде. И в итоге выбирали потом по очереди, то есть сначала была небольшая жеребьевка – какой спортсмен выбирает первым, какой последним. По одному человеку выбирали себе в команду – так и получился мой состав.

– Ты объяснила технологию, а вопрос скорее о том, почему ты этих людей выбрала. Допустим, Виктор Плицев – многих удивил твой выбор.

– Виктор Плицев – я его знаю, когда он был еще молодым юниором. Он очень сильный парень в то время, потом на какой-то промежуток времени он пропал. Ну и плюс изначально планировался в моей команде Евгений Емерхонов, и он мне подсказал сделать такой выбор.

– Продвинул своего, удмуртского.

– Ну, можно сказать так. Плюс еще они, когда здесь были соревнования, первые старты, Виктор Плицев показал очень хороший результат – он был четвертым, если я не ошибаюсь, при том что он стартовал во второй тридцатке. Меня это очень поразило, он в хорошей форме, значит, в этом сезоне он будет достойно выглядеть.

– Все остальные у тебя, по-моему, в основном свердловские. А кто не свердловский еще есть?

– У меня Карим Халили в команде.

– А, ну это ты удачно зашла!

– Да, я в принципе симпатизирую Кариму! И плюс еще Денис Иродов – мне показалось, что он молодой юниор, и его не так хорошо все знают, – рассказала Казакевич.

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