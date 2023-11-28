Поршнев о системе прологов: «Выбрано 16 мужчин, и всем понятно, что это близкие капитану люди. Меня взяли в команду, но я сам попросил заменить меня на другого спортсмена»

Теги телевидение сборная России Союз биатлонистов России Кубок России Эдуард Латыпов Никита Поршнев Матч ТВ Карим Халили Биатлон

Никита Поршнев рассказал о недостатках новой дисциплины в российском биатлоне.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов перед турнирами. Было объявлено 4 команды с капитанами, а общее число спортсменов составило 32 (по 16 мужчин и женщин).

«Состязания в новых дисциплинах очень интересная идея для биатлонистов, она поможет переключиться спортсменам от рутинной борьбы на официальных стартах на более развлекательную программу из детства. Тем самым разгружая психологически. Очень рад что СБР поддержал и вложил свои силы для зародившейся идеи в прошлом году у «Матч ТВ».

Также не сомневаюсь, что будет интересно и болельщикам посмотреть, поболеть за своих любимых спортсменов. Но выскажу свое мнение по поводу участников соревнований. Ведь всего мужчин, выступающих сейчас на Кубке России около 70, а выбрано всего 16, и всем понятно, что это близкие капитану люди, несмотря на тасовку в процессе жеребьевки.

Не подумайте, что меня это как-то обижает и поэтому я пишу все это, нет. Меня взяли в команду, но я сам попросил заменить меня на другого спортсмена, более талантливого и жаждущего таких состязаний на каждой тренировке у меня в команде.

Лидеры, безусловно, должны быть в картинке для привлечения спонсоров и людей далеких от нашего вида спорта. Но есть спортсмены, которые могут быть сильнее Латыпова, Халили в стрелковом состязании или в беге на 100-метровой дистанции.

Мне кажется, что если бы дали возможность выбирать тренеру из своей команды в регионах, он бы выставил спортсмена, конечно, желательно конкурентоспособного, которому не хватает мотивации для того, чтобы перешагнуть через себя на обычных стартах Кубка России или просто дать шанс посоревноваться с лучшими спортсменами в нашей стране в другой дисциплине.

Ведь понятное дело, на 10-километровой дистанции, ему пока далеко до лидеров, а тут получится обогнать или обстрелять, что даст дополнительную мотивацию для роста. Чем те спортсмены, которые уже не раз обгоняли и видят в этом только денежное вознаграждение», – написал бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете Никита Поршнев в своем телеграм-канале.

Сегодня биатлонисты выступят в лыжном спринте в Ханты-Мансийске, где пройдет второй этап Кубка России.

9 комментариев

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2533ПВ
Начинается,ещё не было ни одного старта,но уже не так.Не так?Возьмись организуй по-другому,в чем проблема?
+9
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+5
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Татьяна Бурова
Ответ Luna02
Будет интересно посмотреть,но согласна с Никитой и в будущем хотелось бы побольше команд.Можно будет сделать(как предложение на будущее) по принципу лыжных гонок-больше спортсменов и забеги по 6 человек,а лучшие распределяются по командам. Так же и стрелковые соревнования-те,кто быстрее и лучше отстреляют-в команды. Кто выбирает-капитаны или еще как-потом решить. .. А так удивлена,уже писала. Не бегут сегодня из заявленных Эдик и Даня-одни из самых наших скоростных биатлонистов,Петя Пащенко,Карим,Антон.... Они в стрелковых соревнованиях будут участвовать?
Каждый будет бежать спринт и стрелять. В след.прологе побегут другие.
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Татьяна Бурова
А ещё бы можно было сказать , что составы неравные. У кого- то нет хороших спринтеров или стрелков.
Но тут лотерея может быть, у сильных спринтеров и стрелков бывают осечки. Так что лучше понаблюдать, плохо что по ТВ нет показа.
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Luna02
Ответ 2533ПВ
Начинается,ещё не было ни одного старта,но уже не так.Не так?Возьмись организуй по-другому,в чем проблема?
Будет интересно посмотреть,но согласна с Никитой и в будущем хотелось бы побольше команд.Можно будет сделать(как предложение на будущее) по принципу лыжных гонок-больше спортсменов и забеги по 6 человек,а лучшие распределяются по командам. Так же и стрелковые соревнования-те,кто быстрее и лучше отстреляют-в команды. Кто выбирает-капитаны или еще как-потом решить. .. А так удивлена,уже писала. Не бегут сегодня из заявленных Эдик и Даня-одни из самых наших скоростных биатлонистов,Петя Пащенко,Карим,Антон.... Они в стрелковых соревнованиях будут участвовать?
+1
0
+1
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Биатлонная зима
А что так Никита?
Капитан звучит гордо
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Gondeira
Бурундукофф?))
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Luna02
Ответ Татьяна Бурова
Каждый будет бежать спринт и стрелять. В след.прологе побегут другие.
Понятно,спасибо. Почему то подумалось ,что будет разделение на стрелков и спринтеров.
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2533ПВ
Ответ Татьяна Бурова
А ещё бы можно было сказать , что составы неравные. У кого- то нет хороших спринтеров или стрелков. Но тут лотерея может быть, у сильных спринтеров и стрелков бывают осечки. Так что лучше понаблюдать, плохо что по ТВ нет показа.
https://m.vk.com/russianbiathlon
Можно посмотреть здесь.
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