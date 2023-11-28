Поршнев о системе прологов: «Выбрано 16 мужчин, и всем понятно, что это близкие капитану люди. Меня взяли в команду, но я сам попросил заменить меня на другого спортсмена»

Никита Поршнев рассказал о недостатках новой дисциплины в российском биатлоне.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов перед турнирами. Было объявлено 4 команды с капитанами, а общее число спортсменов составило 32 (по 16 мужчин и женщин).

«Состязания в новых дисциплинах очень интересная идея для биатлонистов, она поможет переключиться спортсменам от рутинной борьбы на официальных стартах на более развлекательную программу из детства. Тем самым разгружая психологически. Очень рад что СБР поддержал и вложил свои силы для зародившейся идеи в прошлом году у «Матч ТВ».

Также не сомневаюсь, что будет интересно и болельщикам посмотреть, поболеть за своих любимых спортсменов. Но выскажу свое мнение по поводу участников соревнований. Ведь всего мужчин, выступающих сейчас на Кубке России около 70, а выбрано всего 16, и всем понятно, что это близкие капитану люди, несмотря на тасовку в процессе жеребьевки.

Не подумайте, что меня это как-то обижает и поэтому я пишу все это, нет. Меня взяли в команду, но я сам попросил заменить меня на другого спортсмена, более талантливого и жаждущего таких состязаний на каждой тренировке у меня в команде.

Лидеры, безусловно, должны быть в картинке для привлечения спонсоров и людей далеких от нашего вида спорта. Но есть спортсмены, которые могут быть сильнее Латыпова, Халили в стрелковом состязании или в беге на 100-метровой дистанции.

Мне кажется, что если бы дали возможность выбирать тренеру из своей команды в регионах, он бы выставил спортсмена, конечно, желательно конкурентоспособного, которому не хватает мотивации для того, чтобы перешагнуть через себя на обычных стартах Кубка России или просто дать шанс посоревноваться с лучшими спортсменами в нашей стране в другой дисциплине.

Ведь понятное дело, на 10-километровой дистанции, ему пока далеко до лидеров, а тут получится обогнать или обстрелять, что даст дополнительную мотивацию для роста. Чем те спортсмены, которые уже не раз обгоняли и видят в этом только денежное вознаграждение», – написал бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете Никита Поршнев в своем телеграм-канале.

Сегодня биатлонисты выступят в лыжном спринте в Ханты-Мансийске, где пройдет второй этап Кубка России.