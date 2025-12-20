Светлана Журова: «Есть ощущение, что международные федерации приняли негласное правило по допуску россиян – больше трех не собираться»

Журова оценила отказ IBU от ускоренного рассмотрения иска России в суде.

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила отказ Международного союза биатлонистов (IBU ) от ускоренного рассмотрения иска российской стороны в Спортивном арбитражном суде (CAS ) из-за допуска спортсменов.

«Кто бы сомневался, что IBU будет затягивать процесс возвращения наших биатлонистов. У меня даже сомнений не было, что IBU будет максимально долго мариновать наших спортсменов. А затем они ответят, что этапы Кубка мира, на которых можно было отобраться на Олимпиаду, закончились, вы не успели на Игры.

Вообще есть такое ощущение, что международные федерации приняли негласное правило по допуску россиян – больше трех не собираться.

В фигурном катании и лыжах допустили двоих. В санях сначала шестерым дали нейтральный статус, но потом опомнились, подумали, что многовато, и сократили до трех. У конькобежцев двое отобрались на Игры, и третья еще в листе ожидания. Как бы смешно это ни звучало, но пока всё так и есть, больше трех россиян в одном виде спорта не допустят», – сказала Журова.