Бабиков о предложении СБР по критериям отбора: «Члены комиссии спортсменов сказали, что впервые слышат об этом! Многие вещи со стороны СБР выглядят очень странно»

Антон Бабиков заявил о странностях в СБР после заявления по критериям отбора.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев сообщил, что комиссии спортсменов предложили высказать замечания по критериям отбора, но их не прозвучало: «Видимо, были заняты подготовкой к сезону».

«Вообще очень странно выглядят многие вещи со стороны СБР, и пока это никто не комментировал. Я прочитал, что критерии отбора были предоставлены комиссии спортсменов в августе, чтобы до 4 сентября они выступили со своими замечаниями.

Когда я это прочитал, пришел с претензией к ребятам из комиссии спортсменов. Но члены комиссии спортсменов сказали, что впервые слышат об этом! А кто‑то заявляет, что спортсменам некогда, они этим не занимаются, поэтому в СБР сами критерии и определили. Ребята, ну определитесь, кто виноват?!

Если три члена комиссии не знали, а остальные знали, то комиссия спортсменов не доработала, поэтому этой структуре нужно больше ответственности брать на себя. А если действительно никто из них не видел критериев отбора, то к чему клеветать? Я это не очень понимаю. Хочется сказать: когда тренируешься вне сборной, смотришь на все это с улыбкой. «Ну вы даете, ребят».

Кто‑то скажет, что мы разогнались к этим стартам. Да мы на лыжи встали 4 ноября! И кто к чему разогнался? Получайте больше удовольствия и не стыкуйтесь с людьми, которые вас напрягают. И все будет хорошо», – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге