Бабиков о предложении СБР по критериям отбора: «Члены комиссии спортсменов сказали, что впервые слышат об этом! Многие вещи со стороны СБР выглядят очень странно»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Антон Бабиков Биатлон

Антон Бабиков заявил о странностях в СБР после заявления по критериям отбора.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев сообщил, что комиссии спортсменов предложили высказать замечания по критериям отбора, но их не прозвучало: «Видимо, были заняты подготовкой к сезону».

«Вообще очень странно выглядят многие вещи со стороны СБР, и пока это никто не комментировал. Я прочитал, что критерии отбора были предоставлены комиссии спортсменов в августе, чтобы до 4 сентября они выступили со своими замечаниями.

Когда я это прочитал, пришел с претензией к ребятам из комиссии спортсменов. Но члены комиссии спортсменов сказали, что впервые слышат об этом! А кто‑то заявляет, что спортсменам некогда, они этим не занимаются, поэтому в СБР сами критерии и определили. Ребята, ну определитесь, кто виноват?!

Если три члена комиссии не знали, а остальные знали, то комиссия спортсменов не доработала, поэтому этой структуре нужно больше ответственности брать на себя. А если действительно никто из них не видел критериев отбора, то к чему клеветать? Я это не очень понимаю. Хочется сказать: когда тренируешься вне сборной, смотришь на все это с улыбкой. «Ну вы даете, ребят».

Кто‑то скажет, что мы разогнались к этим стартам. Да мы на лыжи встали 4 ноября! И кто к чему разогнался? Получайте больше удовольствия и не стыкуйтесь с людьми, которые вас напрягают. И все будет хорошо», – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedushka
Бабантоше верю, как себе. Опять, значит, накосячили рукой водители
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgeniy
Очную ставку СБР и комиссии спортсменов. Следователем - Губа. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Непорядок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mukunku 64
Мы выбираем, нас выбирают,
Как это часто не совпадает!
Часто простое кажется вздорным,
Черное - белым, белое - черным...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Недель без скандала в СБР - 0 в году )
Что ответит глава комиссии Екатерина Юрлова-Перхт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий