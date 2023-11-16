Павел Ростовцев: «От спортсменов мы не получили предложений по критериям отбора»
Ростовцев заявил, что биатлонисты не высказали предложения по критериям отбора.
– В процессе обсуждения критериев вы взаимодействовали с вновь созданным комитетом спортсменов? Он них была обратная связь?
– Конечно, мы взаимодействовали по их просьбе. В августе мы всем членам тренерского совета и комиссии спортсменов отдали проект критериев с предложением высказать замечания до 4 сентября, чтобы во время летнего Альфа-Банк Кубка Содружества за неделю до тренерского совета мы могли обсудить замечания и предложения.
К сожалению, мы получили предложения только от двух регионов – ХМАО и Московской области. От комиссии спортсменов мы не получили предложений, так как все, видимо, были заняты подготовкой к сезону.
У нас запланирована встреча с комиссией спортсменов, где мы проинформируем их об этих критериях, – рассказал вице-президент СБР по спорту.
И так же тренеры будут себе набирать в основном перспективную молодёжь с прицелом на ОИ. И зачем тогда ваш рейтинг какой- то, у некоторых не будет мотивации,будут гонки пропускать, Похоже также всё будет задним числом.Никакого доверия