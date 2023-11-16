Павел Ростовцев: «От спортсменов мы не получили предложений по критериям отбора»

Ростовцев заявил, что биатлонисты не высказали предложения по критериям отбора.

– В процессе обсуждения критериев вы взаимодействовали с вновь созданным комитетом спортсменов? Он них была обратная связь?

– Конечно, мы взаимодействовали по их просьбе. В августе мы всем членам тренерского совета и комиссии спортсменов отдали проект критериев с предложением высказать замечания до 4 сентября, чтобы во время летнего Альфа-Банк Кубка Содружества за неделю до тренерского совета мы могли обсудить замечания и предложения.

К сожалению, мы получили предложения только от двух регионов – ХМАО и Московской области. От комиссии спортсменов мы не получили предложений, так как все, видимо, были заняты подготовкой к сезону.

У нас запланирована встреча с комиссией спортсменов, где мы проинформируем их об этих критериях, – рассказал вице-президент по спорту.