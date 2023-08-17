Виктор Майгуров: «Предложил Логинову, Бабикову и Поварницыну подготовить дорожную карту по финансированию их группы со стороны ЦСП. От них пока инициативы нет»

Виктор Майгуров рассказали о предложении для Логинова, Бабикова и Поварницына.

Сейчас чемпионы мира Александр Логинов и Антон Бабиков, а также призер чемпионатов России Александр Поварницын ведут предсезонную подготовку самостоятельно.

«Что касается Логинова, Бабикова и Поварницына, то был запрос по финансированию их группы со стороны ЦСП. Я предложил спортсменам подготовить дорожную карту, как это было бы реализовано, но со стороны спортсменов пока инициативы нет.

Там нужно пройти определенную процедуру. Логинов не является членом расширенного списка сборной, но на ближайшем этапе он сможет показать хорошие результаты и вернуться. Также хочу сказать спасибо ЦСП, что помогли вернуть ставки для некоторых наших ребят», – сказал глава СБР Виктор Майгуров.