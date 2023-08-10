Поварницын о финансировании тренировок с Логиновым и Бабиковым: «ЦСП выразил желание нам помочь, но для этого надо преодолеть множество бюрократических проволочек»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Александр Логинов Максим Кугаевский Антон Бабиков Центр спортивной подготовки Александр Поварницын деньги Биатлон

Поварницын рассказал, кто финансирует их с Бабиковым и Логиновым подготовку.

– Насколько руководство тюменской команды в лице Максима Кугаевского одобряет и поддерживает вашу самоподготовку?

– Они отнеслись к этому с пониманием, но все равно есть небольшое сопротивление. Всегда в сборной готовиться легче и проще, но я очень благодарен, что они согласились поддержать мое начинание. Мы с ребятами отчасти сами финансируем свою подготовку, а отчасти нам помогают регионы, но у них не все расходы получается закрыть. Мы находимся в Питере за свой счет.

Союз биатлонистов России вам оказывает какое-то содействие?

– Центр спортивной подготовки выразил желание нам помочь, но для этого надо преодолеть множество бюрократических проволочек. Это невозможно сделать так быстро. Мы посчитали, что такая помощь может прийти не раньше октября, а то и следующего сезона. Помощь от СБР была в бюрократическом плане, но пока на этом дело закончилось.

– Патроны и экипировку кто вам обеспечивает?

– Патронами помогают регионы. Мир не без добрых людей, и с формой тоже помогли. Я получил экипировку, когда находился со сборной командой. Ребятам помогают различные фирмы. Тот же экипировщик помог ребятам.

Немаловажно, что помощь нам оказывает фирма, которая выдаёт кроссовки «361», за что им огромное спасибо. Мы плотно сотрудничаем не один год и всем довольны. Надеюсь, дальше наше сотрудничество будет только расширяться, – сказал Александр Поварницын.

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1 комментарий

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JL JL
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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