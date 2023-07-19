Майгуров о самоподготовке Логинова и Бабикова: «Возможно, со стороны ЦСП будет оказана финансовая поддержка их индивидуальных тренировок»
Виктор Майгуров рассказал, что Логинов и Бабиков, возможно, получат финансовую поддержку.
– Следите ли вы за Логиновым, Бабиковым и Поварницыным, которые тренируются самостоятельно?
– У нас есть их логистический план. Более того, обратились в ЦСП о возможной помощи по финансированию тренировочного процесса.
Предварительно, был разговор с Георгием Павловичем (Брюсовым). Возможно, со стороны ЦСП будет оказана финансовая поддержка их индивидуальных тренировок, – сказал глава СБР.
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