Майгуров о самоподготовке Логинова и Бабикова: «Возможно, со стороны ЦСП будет оказана финансовая поддержка их индивидуальных тренировок»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Георгий Брюсов Александр Логинов Антон Бабиков Центр спортивной подготовки Александр Поварницын Биатлон

Виктор Майгуров рассказал, что Логинов и Бабиков, возможно, получат финансовую поддержку.

– Следите ли вы за Логиновым, Бабиковым и Поварницыным, которые тренируются самостоятельно?

– У нас есть их логистический план. Более того, обратились в ЦСП о возможной помощи по финансированию тренировочного процесса.

Предварительно, был разговор с Георгием Павловичем (Брюсовым). Возможно, со стороны ЦСП будет оказана финансовая поддержка их индивидуальных тренировок, – сказал глава СБР.

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