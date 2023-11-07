«Юрлова могла приехать и высказать мнение. О ней бы в очередной раз вспомнили, а не стали бы забывать». Васильев о приглашении на презентацию клубной лиги

Дмитрий Васильев объяснил отказ Екатерины Юрловой-Перхт от пресс-конференции.

Сегодня в Москве проходила презентация первого Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). ТАСС сообщал, что мероприятие посетит чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт, но она опровергла свое участие: «Я очень расстроена тем, что моим именем пользуются без моего ведома, что наносит вред моей репутации!»

«Я не очень понимаю, зачем это обсуждать. Я не успел сделать Кате никаких предложений. Но она возмутилась, что ее планировали пригласить и высказать свое мнение.

Никто не уговаривал ее поддерживать эту идею. Она могла бы приехать и высказать свое мнение. И о ней бы в очередной раз вспомнили, а не стали бы забывать.

Никто не хотел ей навредить. Просто хотели пригласить», - сказал двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт‑Петербурга Дмитрий Васильев.

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