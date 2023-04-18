Васильев о комиссии спортсменов СБР: «Создать можно что угодно. Вопрос в том, чем именно они будут заниматься»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Екатерина Юрлова-Перхт Дмитрий Васильев Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Тамара Дербушева (Воронина) Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о составе комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

В нее вошли Тамара ДербушеваЭдуард ЛатыповЕкатерина НосковаАлександр ПоварницынКарим Халили, Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Может быть, эта комиссия действительно нужна. Главное, чтобы были прописаны четкие критерии, цели и задачи. Создать можно что угодно. Вопрос в том, чем именно они будут заниматься. Если все прописанные задачи будут выполнять, то почему бы и нет.

То, что комиссия создана на четыре года, на мой взгляд, не совсем корректно. Срок нынешнего руководства заканчивается через три года, после этого будет конференция Союза биатлонистов России, где все органы должны переизбираться. Наверное, и эта комиссия. Этот момент странный. Но состав хороший, лидеры нашего спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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8 комментариев

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oglobelnik
как же без него? позорный скандалист.
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papadok
Ответ Погладь быка
Великий и могучий и непобедимый российский теннис. Вторая теннисная сборная мира... Хотя нет, Тарпищев на днях сказал, что первая. За один день, в первом же круге: первая ракетка России Касаткина берет аж целых два гейма, едва уходя от двойной баранки. Самсонова, берец целых два гейма, баранка. Сафиулин берет целых... шесть геймов (уау, это уже прогресс!). Панова/Сизикова туда же. Ждем новых рассказов пропагандиста о том, как российские теннисные корабли бороздят просторы Вселенной.
Широка география российской сборной. Италия, Испания, даже Белоруссия и Монако. А сало русское едят (с)
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Погладь быка
Ответ papadok
Широка география российской сборной. Италия, Испания, даже Белоруссия и Монако. А сало русское едят (с)
Из беларуского там только тренера. Лучшие чем российские тренера. Тот же Яцык даже из Карацева сделал конфетку, только ушел, снова Карацев в болоте оказался. Видно неспроста Тарпищев опять в Беларусь на днях понаехал. Опять поди челобитные шлет, мол, беларусы, спасите снова российский теннис.
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papadok
Ответ Погладь быка
Из беларуского там только тренера. Лучшие чем российские тренера. Тот же Яцык даже из Карацева сделал конфетку, только ушел, снова Карацев в болоте оказался. Видно неспроста Тарпищев опять в Беларусь на днях понаехал. Опять поди челобитные шлет, мол, беларусы, спасите снова российский теннис.
Сафиулин живет в Минске, если Вики не врет :)
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Погладь быка
Ответ papadok
Сафиулин живет в Минске, если Вики не врет :)
Ну так да, давно известные факт, что он тренируется в Минске.
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Погладь быка
Ответ papadok
Сафиулин живет в Минске, если Вики не врет :)
Я скажу больше, Маргарита Меликовна Бетова похоже тоже в Беларуси живет.
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