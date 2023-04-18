Васильев о комиссии спортсменов СБР: «Создать можно что угодно. Вопрос в том, чем именно они будут заниматься»

Дмитрий Васильев высказался о составе комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

В нее вошли , , , , , Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Может быть, эта комиссия действительно нужна. Главное, чтобы были прописаны четкие критерии, цели и задачи. Создать можно что угодно. Вопрос в том, чем именно они будут заниматься. Если все прописанные задачи будут выполнять, то почему бы и нет.

То, что комиссия создана на четыре года, на мой взгляд, не совсем корректно. Срок нынешнего руководства заканчивается через три года, после этого будет конференция Союза биатлонистов России, где все органы должны переизбираться. Наверное, и эта комиссия. Этот момент странный. Но состав хороший, лидеры нашего спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.