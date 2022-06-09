«Насчет Юрловой никакой информации пока нет. И нет решений по Гараничеву, его нет даже в расширенных списках. Это странно». Васильев о кандидатах в сборную России

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об отсутствии Екатерины Юрловой-Перхт и Евгения Гараничева в списках кандидатов в сборную России на следующий сезон.

«Насчет Екатерины никакой информации у меня пока нет. Она должна сама ее озвучить. Это ее выбор – заниматься биатлоном дальше или нет. Они должны собраться в семейном кругу и обсудить это.

Что касается Гараничева, то о нем тоже мне нечего сказать. Евгений официально не заявлял о завершении карьеры. Может, он договорился с кем-то из руководителей СБР.

Но хотелось бы, чтобы это было озвучено. Нет конкретной информации, и нет решений по кандидатуре Гараничева. Его нет даже в расширенных списках. Это странно», – сказал Васильев.

Васнецова, Дербушева, Сливко, Бурундуков вошли в основной состав кандидатов в сборную России, Сидоров, Стрельцов, Егорова – в резерве

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