Дмитрий Васильев: «Юрлова не собирается завершать карьеру. Мотивации у нее хватает, вперед ее гонит любовь к биатлону»

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не собирается завершать спортивную карьеру.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

«Завершать карьеру Юрлова не собирается. По крайней мере, у меня таких данных нет.

Трудно ожидать, что она будет выступать на всех этапах Кубка Содружества. Все-таки у человека двое маленьких детей, муж в Австрии...

Однако Катя находит время поддерживать форму и находится в хорошем физическом состоянии. Мотивации у нее хватает: вперед ее гонит любовь к биатлону.

У некоторых коллег приоритеты расставлены следующим образом: сначала деньги, потом спорт. А вот у Юрловой — все наоборот», – сказал Васильев.

Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?