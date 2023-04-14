Дмитрий Васильев: «Юрлова не собирается завершать карьеру. Мотивации у нее хватает, вперед ее гонит любовь к биатлону»
Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не собирается завершать спортивную карьеру.
Об этом сообщил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
«Завершать карьеру Юрлова не собирается. По крайней мере, у меня таких данных нет.
Трудно ожидать, что она будет выступать на всех этапах Кубка Содружества. Все-таки у человека двое маленьких детей, муж в Австрии...
Однако Катя находит время поддерживать форму и находится в хорошем физическом состоянии. Мотивации у нее хватает: вперед ее гонит любовь к биатлону.
У некоторых коллег приоритеты расставлены следующим образом: сначала деньги, потом спорт. А вот у Юрловой — все наоборот», – сказал Васильев.
Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?
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