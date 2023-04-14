Дмитрий Васильев: «Юрлова не собирается завершать карьеру. Мотивации у нее хватает, вперед ее гонит любовь к биатлону»

Теги сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Дмитрий Васильев Биатлон

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не собирается завершать спортивную карьеру.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. 

«Завершать карьеру Юрлова не собирается. По крайней мере, у меня таких данных нет.

Трудно ожидать, что она будет выступать на всех этапах Кубка Содружества. Все-таки у человека двое маленьких детей, муж в Австрии...

Однако Катя находит время поддерживать форму и находится в хорошем физическом состоянии. Мотивации у нее хватает: вперед ее гонит любовь к биатлону.

У некоторых коллег приоритеты расставлены следующим образом: сначала деньги, потом спорт. А вот у Юрловой — все наоборот», – сказал Васильев. 

Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?

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1 комментарий

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alexpashc1982@gmail.com
не понимаю я этого. лучше бы молодые катались по соревнованиям. она и когда в форме была и то не особо выступала
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