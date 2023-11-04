Юрлова-Перхт опровергла свое участие в пресс-конференции МЛКБ: «Очень расстроена, что моим именем пользуются без моего ведома»

Екатерина Юрлова-Перхт опровергла свое участие в пресс-конференции МЛКБ.

«Дорогие друзья! Уважаемые болельщики биатлона!

Вчера из сообщения информационного агентства ТАСС я узнала о том, что 7 ноября 2023 года я буду принимать участие в пресс-конференции ТАСС, посвященной созданию Международной лиги клубного биатлона и проведению первых соревнований.

Хочу заявить, что я не получала приглашения от организаторов мероприятия и тем более не давала своего согласия на участие в нем.

Я очень расстроена тем, что моим именем пользуются без моего ведома, что наносит вред моей репутации!

Жду разъяснений в сложившейся ситуации от лиц, распространивших данную информацию!» – написала чемпионка мира.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!