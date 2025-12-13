  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Юрлова-Перхт о работе тренером: «Это инициатива Шашилова. Предлагали на протяжении трех-четырех лет, но мне было сложно оставить детей»
4

Юрлова-Перхт о работе тренером: «Это инициатива Шашилова. Предлагали на протяжении трех-четырех лет, но мне было сложно оставить детей»

Екатерина Юрлова-Перхт: поработать тренером мне предложил Шашилов.

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что на ее решение стать тренером по стрельбе повлиял Михаил Шашилов. 

Спортсменка завершила карьеру в 2024 году.

– Почему решили стать тренером?

– Тренерством я занималась в последние два сезона спортивной карьеры. К сожалению, тогда удавалось участвовать в минимальном количестве стартов, но параллельно я была тренером сборной Санкт-Петербурга по стрельбе.

А сейчас это, наверное, больше инициатива Михаила Викторовича, потому что это не первое предложение поработать и попробовать себя с командой.

– Вы сразу откликнулись?

– Предложение существовало на протяжении трех-четырех лет. После каждого сезона Шашилов спрашивал меня: «Ну что, давай?» Но как‑то мой семейный статус, дети, только вторая родилась дочь... Было сложно их оставить.

Мне сказали: «Мам, давай попробуй, но надолго мы тебя отпускать не будем», – сказала Юрлова‑Перхт в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
logoМихаил Шашилов
logoЕкатерина Юрлова-Перхт
logoМатч ТВ
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Уле Эйнар Бьорндален: «То, как Кноттен вышвырнули из сборной, вызывает беспокойство. Норвегия зависит от нее на Олимпиаде»
вчера, 16:08
Лиза Виттоцци: «Наслаждаюсь каждым днем, проведенным с биатлонной семьей, и счастлива, что могу заниматься своим делом»
вчера, 15:37
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Киркеэйде вышла на 2-е место, Жанмонно – 3-я
вчера, 14:50
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта
вчера, 14:35
Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Магнуссон шестой подиум, у Киркеэйде – пятый
вчера, 14:26
⚡ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Магнуссон – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я, Эльвира Оберг – 5-я
вчера, 14:15
Кубок России. Общий зачет. Бажин вышел на первое место, Поварницын – 2-й, Халили – 3-й
вчера, 13:20
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко лидирует, Резцова – 2-я, Метеля – 3-я
вчера, 13:15
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
вчера, 12:26
⚡ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я
вчера, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
вчера, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
вчера, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
вчера, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
вчера, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37