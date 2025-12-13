Юрлова-Перхт о работе тренером: «Это инициатива Шашилова. Предлагали на протяжении трех-четырех лет, но мне было сложно оставить детей»

Екатерина Юрлова-Перхт: поработать тренером мне предложил Шашилов.

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что на ее решение стать тренером по стрельбе повлиял Михаил Шашилов.

Спортсменка завершила карьеру в 2024 году.

– Почему решили стать тренером?

– Тренерством я занималась в последние два сезона спортивной карьеры. К сожалению, тогда удавалось участвовать в минимальном количестве стартов, но параллельно я была тренером сборной Санкт-Петербурга по стрельбе.

А сейчас это, наверное, больше инициатива Михаила Викторовича, потому что это не первое предложение поработать и попробовать себя с командой.

– Вы сразу откликнулись?

– Предложение существовало на протяжении трех-четырех лет. После каждого сезона Шашилов спрашивал меня: «Ну что, давай?» Но как‑то мой семейный статус, дети, только вторая родилась дочь... Было сложно их оставить.

Мне сказали: «Мам, давай попробуй, но надолго мы тебя отпускать не будем», – сказала Юрлова‑Перхт в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».