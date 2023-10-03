СБР не получал предложений по поводу организации нового клубного турнира

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Союз биатлонистов России не получал предложений об организации нового турнира.

Об этом заявил глава СБР Виктор Майгуров.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об идее провести в Ханты-Мансийске клубный турнир с призовым фондом в 8 млн рублей. 

Глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов подтвердил эту информацию и сообщил, что соревнования с участием россиян, белорусов и китайцев запланированы на ноябрь.

«Мы можем только приветствовать, если найдутся меценаты, готовые подставить плечо Союзу биатлонистов России в плане формирования призового фонда для наших спортсменов.

Это касается и возникновения каких-то новых соревнований, если их появление не противоречит федеральному закону о спорте и правилам Международного союза биатлонистов (IBU).

На сегодняшний день СБР как всероссийская федерация по виду спорта не получал никаких официальных документов или предложений об организации таких соревнований», – сказал Майгуров.

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